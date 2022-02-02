Когда в Новосибирске закроют главный городской каток?

Главный новосибирский каток, расположенный на площади Ленина, работает последние две недели. Во вторник, 15 февраля, он прекратит прием посетителей до следующего зимнего сезона. Об этом сообщили в МАУ «Стадион».

До этого дня каток будет открыт по обычному расписанию: в понедельник — с 15:00 до 22:00, со вторник по воскресенье — с 11:00 до 22:00. Для детей до 13 лет и пенсионеров час проката коньков обойдется в 83 рубля, для взрослых — в 156 рублей.

15 февраля также запланирован демонтаж главной новогодней елки Новосибирска, расположенной возле Оперного театра. Оба символа Нового года были установлены на площади в середине декабря.