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Когда в Новосибирске закроют главный городской каток?

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Ледовая «арена» возле НОВАТа работает с середины декабря.

Главный новосибирский каток, расположенный на площади Ленина, работает последние две недели. Во вторник, 15 февраля, он прекратит прием посетителей до следующего зимнего сезона. Об этом сообщили в МАУ «Стадион».

До этого дня каток будет открыт по обычному расписанию: в понедельник — с 15:00 до 22:00, со вторник по воскресенье — с 11:00 до 22:00. Для детей до 13 лет и пенсионеров час проката коньков обойдется в 83 рубля, для взрослых — в 156 рублей.

15 февраля также запланирован демонтаж главной новогодней елки Новосибирска, расположенной возле Оперного театра. Оба символа Нового года были установлены на площади в середине декабря.

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