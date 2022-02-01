В Новосибирской области выявили нарушения при закупках медоборудования по нацпроекту «Здравоохранение»

Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) признало нарушившими закон о контрактной системе заказчика ГКУ НСО «Служба технического контроля и развития материально-технической базы» и уполномоченное учреждение ГКУ «НСО «Управление контрактной системы». Причиной стали нарушения в закупках медицинского оборудования, сообщает пресс-служба УФАС.

Предметами закупок являются рентгеновские томографы, ультразвуковые аппараты для исследования сердца и сосудов. Их закупка совершается с целью реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Общая сумма – более 347 миллионов рублей.

Причиной одного из нарушений стало «неправомерное установление в документации об аукционе дополнительных характеристик к товару» – они не были предусмотрены в каталогах товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Еще в трех случаях выявлен факт «неустановления в документации об аукционе ограничений доступа радиоэлектронной продукции». Речь о нарушении пункта 3 статьи 14 № 44-ФЗ о контрактной системе, оговаривающего запрет на допуск определенных категорий товаров в целях защиты государства, в числе которых и иностранные.

Другое нарушение связано с использованием не верного кода общероссийского классификатора продукции. В УФАС пояснили, что ошибка обоснована тем, что описание объекта закупки содержит требования к характеристикам товара, указывающим на его универсальность.

Службе технического контроля и развития материально-технической базы предписано внести изменения в аукционные документации и продлить сроки подачи заявок на участие в закупках.