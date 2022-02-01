В Новосибирской области расширят перечень противопандемийных мер?

В региональном правительстве сегодня, 1 февраля, прошло заседание оперштаба по борьбе с распространением коронавируса. Как сообщил Сиб.фм глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства региона Сергей Нешумов, были рассмотрены новые ограничительные меры.



«Сегодня было заседание оперштаба под руководством губернатора, на котором рассматривались предложения по усилению антиковидных мер», — рассказал господин Нешумов. Чиновник также отметил, что подобные обсуждения проводятся практически регулярно.



Ранее с предложением о необходимости введения дополнительных ограничений выступал руководитель Роспотребнадзора Александр Щербатов. Он сообщил, что предложения направлены губернатору Андрею Травникову.



Сам глава региона ранее отмечал, что у области выработан алгоритм действий при ухудшении эпидемической ситуации. В частности, в области могут уменьшить разрешенное количество зрителей на культурных и спортивных мероприятиях и наложить запрет на работу некоторых организаций.



Какие меры будут приняты на этот раз, пока не известно. Ни на сайте Роспотребнадзора, ни на сайте облправительства документ в настоящий момент не опубликован.