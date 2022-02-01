«Новосибирскавтодор» получит миллиард рублей на ремонт федеральной трассы

В Новосибирске выбрали подрядчика, который отремонтирует два участка федеральной трассы «Иртыш». Он получит за работы более 1 миллиарда рублей.



Ремонт проведут на участке Северного обхода с 50-го км по 60-й км трассы и в Барабинском районе НСО с 1146-го по 1162-й км. Стоимость работ составляет 526,3 и 493,8 миллиона рублей. Победителем торгов стала компания «Новосибирскавтодор», которая подала единственную заявку на оба аукциона.



«На основании федерального закона конкурс признан несостоявшимся. В соответствии со ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ контракт заключается с акционерным обществом по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений «Новосибирскавтодор» на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной участником закупки», — сообщается в протоколе о результатах аукциона, размещенном в базе «Контур.Закупки».

Ремонт дороги на Северном обходе Новосибирска должны выполнить с 15 мая по 15 октября 2022 года, в Барабинском районе — с 1 июня 2022 года по 1 сентября 2023-го. На трассе обустроят новое покрытие, нанесут разметку, установят сигнальные столбики, дорожные знаки и барьерные ограждения.