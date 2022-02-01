Греющий лапки на хвосте новосибирский манул собрал 6 миллионов просмотров

Новосибирский программист Роман Паулов опубликовал на своей странице в Инстаграме видео с манулом из зоопарка имени Ростислава Шило. За три дня ролик набрал более 6 миллионов просмотров. На кадрах видно, что манул Зеленогорск зевает, а потом ставит свои передние лапы на хвост. Предположительно, он делает это для того, чтобы они не мерзли.



По словам новосибирца, он сам записал видео, а его жена Виктория предложила вырезать фрагмент, в котором манул ставит лапы на хвост, и опубликовать его в Инстаграме.



