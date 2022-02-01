Греющий лапки на хвосте новосибирский манул собрал 6 миллионов просмотров

Ролик заработал более 500 тысяч лайков.
Новосибирский программист Роман Паулов опубликовал на своей странице в Инстаграме видео с манулом из зоопарка имени Ростислава Шило. За три дня ролик набрал более 6 миллионов просмотров. На кадрах видно, что манул Зеленогорск зевает, а потом ставит свои передние лапы на хвост. Предположительно, он делает это для того, чтобы они не мерзли.
По словам новосибирца, он сам записал видео, а его жена Виктория предложила вырезать фрагмент, в котором манул ставит лапы на хвост, и опубликовать его в Инстаграме.
«Сделали видео в конце декабря. Он постоянно так делает, ждать долго не пришлось. Было отснято около полутора часов видео. Из этого вырезали 10 секунд, — рассказал Роман журналисту ngs.ru. — Съемками манула занимаюсь несколько лет. Такого количества просмотров не было, но манулы довольно популярны».
В своем инстаграм-аккаунте Роман часто выкладывает фотографии и видео с манулом.
Фото и видео: @romanpaulov
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