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Греющий лапки на хвосте новосибирский манул собрал 6 миллионов просмотров

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Ролик заработал более 500 тысяч лайков.

Новосибирский программист Роман Паулов опубликовал на своей странице в Инстаграме видео с манулом из зоопарка имени Ростислава Шило. За три дня ролик набрал более 6 миллионов просмотров. На кадрах видно, что манул Зеленогорск зевает, а потом ставит свои передние лапы на хвост. Предположительно, он делает это для того, чтобы они не мерзли.

По словам новосибирца, он сам записал видео, а его жена Виктория предложила вырезать фрагмент, в котором манул ставит лапы на хвост, и опубликовать его в Инстаграме.

 

«Сделали видео в конце декабря. Он постоянно так делает, ждать долго не пришлось. Было отснято около полутора часов видео. Из этого вырезали 10 секунд, — рассказал Роман журналисту ngs.ru. — Съемками манула занимаюсь несколько лет. Такого количества просмотров не было, но манулы довольно популярны».

В своем инстаграм-аккаунте Роман часто выкладывает фотографии и видео с манулом.

Фото и видео: @romanpaulov

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