«Для разнообразия»: мэрия Новосибирска утвердила ядовитые растения для озеленения города

Администрация Новосибирска утвердила список растений, которые будут использовать при озеленении города. В перечне указаны 190 видов деревьев и кустарников. В городе разрешили высаживать березы, тополь, ель, дуб и многое другое. Запретили сажать клен ясенолистный, иргу колосистую, яблоню ягодную, мелколистную липу, вяз гладкий.

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Как рассказал кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе Института природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН Олег Корсун, в список попали и два ядовитых вида растений. Жестер даурский имеет маленькие черные плоды, которые имеют слабительное действие. Их могут съесть дети. А вот секуринега по-другому называется молочай - это ядовитое растение с сухими плодами, которая вряд ли будет привлекательна для детей, но от этого свойств своих не теряет.

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В мэрии отметили, что добавили эти растения в список для разнообразия озеленения. К примеру, в ограниченном количестве их можно сеять в скверах офисов. Подобные растения есть и в коллекции Центрального сибирского ботанического сада.