Несколько сотен киосков ликвидируют в Новосибирске к МЧМ-2023

В текущем году мэрия Новосибирска планирует снести 393 нестационарных объекта в рамках подготовки к Молодежному чемпионату мира по хоккею. На эту работу планируют направить 12 миллионов рублей из бюджета города.



«Демонтаж самовольных нестационарных объектов осуществляется также и самими владельцами», — цитирует сообщение мэрии РБК Новосибирск.



В 2023 году перед МЧМ-2023 на площади Калинина, Вокзальной магистрали и проспекте Карла Маркса планируется перераспределить нестационарные объекты в рамках благоустройства. В прошлом году в Новосибирске демонтировали 459 самовольно размещенных нестационарных объектов, в том числе торговых.



Киоски и ларьки сносят вдоль гостевых маршрутов, которые разработали к чемпионату мира.