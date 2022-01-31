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Несколько сотен киосков ликвидируют в Новосибирске к МЧМ-2023

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На эти работы из бюджета города выделят 12 миллионов рублей.

В текущем году мэрия Новосибирска планирует снести 393 нестационарных объекта в рамках подготовки к Молодежному чемпионату мира по хоккею. На эту работу планируют направить 12 миллионов рублей из бюджета города.

«Демонтаж самовольных нестационарных объектов осуществляется также и самими владельцами», — цитирует сообщение мэрии РБК Новосибирск.

В 2023 году перед МЧМ-2023 на площади Калинина, Вокзальной магистрали и проспекте Карла Маркса планируется перераспределить нестационарные объекты в рамках благоустройства. В прошлом году в Новосибирске демонтировали 459 самовольно размещенных нестационарных объектов, в том числе торговых.

Киоски и ларьки сносят вдоль гостевых маршрутов, которые разработали к чемпионату мира.

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