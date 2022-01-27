В Новосибирской области достраивают современную школу с двумя большими спортзалами

В этом году по поручению губернатора Андрея Травникова в поселке Восход Новосибирского района будет сдана новая школа на 1100 мест площадью более 18 тысяч квадратных метров с двумя большими спортзалами, отдельным блоком для начальной школы и современной библиотекой.

Ход строительства образовательного учреждения лично проконтролировал заместитель губернатора Сергей Нелюбов. Он посетил все три блока здания школы, в двух из них уже запущено отопление, ведутся отделочные работы, летом строители уже смогут приступить к благоустройству территории. Строительные работы на объекте выполняет подрядчик ООО «СибРемонтСервис» практически с опережением графика. По проекту в здании будут расположены столовая на 550 мест, два спортивных зала, актовый зал. Один из блоков займет начальная школа. В нем будут обустроены библиотека, зал хореографии, учебные кабинеты и помещения для группы продленного дня.