В Новосибирской области достраивают современную школу с двумя большими спортзалами

Она рассчитана более чем на тысячу воспитанников.
В этом году по поручению губернатора Андрея Травникова в поселке Восход Новосибирского района будет сдана новая школа на 1100 мест площадью более 18 тысяч квадратных метров с двумя большими спортзалами, отдельным блоком для начальной школы и современной библиотекой.
Ход строительства образовательного учреждения лично проконтролировал заместитель губернатора Сергей Нелюбов. Он посетил все три блока здания школы, в двух из них уже запущено отопление, ведутся отделочные работы, летом строители уже смогут приступить к благоустройству территории. Строительные работы на объекте выполняет подрядчик ООО «СибРемонтСервис» практически с опережением графика. По проекту в здании будут расположены столовая на 550 мест, два спортивных зала, актовый зал. Один из блоков займет начальная школа. В нем будут обустроены библиотека, зал хореографии, учебные кабинеты и помещения для группы продленного дня.
Сергей Нелюбов отметил, что новая современная школа имеет особое значение для поселка, население которого стабильно прирастает, развивается жилищное строительство, а действующая школа в поселке работает в 2 смены. «Задача до конца 2022 года – объект ввести, степень его готовности высокая, правительством региона четко отслеживается проведение всех работ. Мы, конечно, ориентируем подрядчика на завершение объекта к началу учебного года, но с учетом того, что у школы предусмотрена также обширная прилегающая территория с крупным спортивным блоком, вероятнее всего, ввод объекта состоится к завершению календарного года. Но у нас есть такая практика, что учебный процесс в новом здании школы может начинаться, например, с третьей четверти. Здесь в шаговой доступности расположена старая школа, и организовать оперативно перевод учащихся будет возможно», – подчеркнул замгубернатора.
Он также отметил высокую востребованность поселка в дошкольном учреждении, в связи с чем правительством региона поддержано решение органов местного самоуправления провести реконструкцию действующего здания школы, для того, чтобы разместить в нем в соответствии с нормативами и требованиями дошкольное учреждение порядка 200 мест.
Фото: архивы пресс-служб
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