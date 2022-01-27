Почти 171 миллион рублей потратят на укрепление берега новосибирского водохранилища

Администрация Ордынского района Новосибирской области объявила аукцион на укрепление берега новосибирского водохранилища. Работы должны выполнить на территории села Красный Яр. Максимальная стоимость контракта — 170,9 млн рублей.



По данным сайта госзакупок, в 2017 году в администрации Краснояровского сельсовета заказали проект работ. Его выполнила компания «Запсибгипроводхоз». «Цель — предотвращение эрозии берегов в районе села Красный Яр и защита берега от волнового воздействия Новосибирского водохранилища», — так в документации обосновали необходимость укрепления берега.



Аукцион на сами работы объявили 26 января. Длина участка составляет 3170 метров. Для укрепления берег разделят на бухты, проведут отсыпку песком, установят волноломы. Материалы должны быть износостойкими, устойчивыми к коррозии, не создавать условий для роста микроорганизмов.



Итоги подведут 7 февраля. Работы должны завершить до 30 октября 2023 года.