Андрею Травникову показали плантации сибирских роз

В ходе рабочей поездки на тепличный комбинат «Новосибирский» 26 января Андрею Травникову продемонстрировали работу участка сортовых роз, созданного в ходе реализации второй очереди инвестиционного проекта «Сибирская роза».

«Чуть больше года назад мы запускали этот важный для нашего региона проект и итоги работы впечатляют – почти семь миллионов роз выращено под Новосибирском, в Сибири. Рынок поставок охватывает регионы от Дальнего Востока до Москвы. Экономическая отдача и для района, и для области: и это и новые рабочие места, и прирост средней заработной платы на предприятии, и налоги. Слова благодарности нашему партнеру, инвестору за реализацию такого проекта», – отметил глава региона.