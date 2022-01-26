Красное на зеленом: каким будет логотип Новосибирска в качестве новогодней столицы страны?

Опубликован логотип и айдентик проекта «Новосибирск – Новогодняя столица России». Работа дизайнеров представлена на официальных аккаунтах брендингового агентства «Мелехов и Филюрин».

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Главный символ проекта — снежинка. С 2012 года каждая новогодняя столица создает свой уникальный дизайн. В этом году в Новосибирск доставили хрустальную снежинку из Нижнего Новгорода. Дизайнеры «Мелехов и Филюрин» отмечают, что они решили пойти другим путем и создать снежинку, похожую на Новосибирск. Работа над новым дизайном проекта заняла два-три месяца.

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«Во время работ над проектом, стало понятно, что Новосибирск сильно выделяется на фоне остальных столиц. Поэтому весь фирменный стиль проекта — особый, новосибирский. Наша снежинка не состоит из кружева, она больше похожа на наследие авангарда. При этом, нам удалось сохранить теплые, новогодние цвета — цвета зеленой елки и красной новогодней звезды», – написано в социальных сетях агентства.

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Кроме того в официальных аккаунтах сообщается, что этот дизайн уже утвержден.

Фото: инстаграм-аккаунт агентства «Мелехов и Филюрин»