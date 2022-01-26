Новосибирские ученые спрогнозировали время пиковой заболеваемости «омикроном»



Пятая волна коронавируса из-за штамма «омикрон» в России началась в середине января. В Новосибирской области рост числа заболевших ковидом зафиксировали лишь на днях. При этом официально появление нового омикрон-штамма в регионе не подтверждено.



Аналитик открытых данных Александр Драган спрогнозировал пик заболеваемости COVID-19 в пятую волну к середине февраля. По его словам, спад будет медленным и продолжится вплоть до весны.

Новосибирские ученые представили свой прогноз о том, как будет развиваться пандемия.



«В целом я с этими прогнозами согласен. Хотя спад у нас должен быть резче: у нас охват вакцинацией всё-таки в два раза выше, чем в ЮАР», — рассказал BFM-Новосибирск вирусолог Сергей Нетесов.



О росте заболеваемости говорит и молекулярный биолог Сергей Седых: «Пик, скорее всего, будет в середине февраля. Заболевать в сутки будут порядка 500 тысяч россиян. Другой вопрос – сколькие из них пройдут ПЦР-тестирование. К концу февраля пик "омикрона" в России должен закончиться».