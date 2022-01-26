Новосибирск получит дополнительный миллиард рублей на ремонт дорог к МЧМ-2023

Новосибирск по поручению губернатора Андрея Травникова получит дополнительный 1 миллиард рублей на ремонт дорог по гостевым маршрутам чемпионатов мира по хоккею и волейболу, сообщает правительство региона

«Дополнительные средства из областного бюджета в объеме одного миллиарда рублей будут направлены правительством региона Новосибирску для проведения улично-дорожных работ по гостевым маршрутам чемпионатов», — сказано в сообщении.

«До конца августа будет произведен ремонт дорог, прилегающих к новой волейбольной арене. Продолжатся работы по реконструкции трасс на въезде в Новосибирск: Гусинобродского шоссе – Ленинск-Кузнецкое направление, улицы Кедровой, Ордынского направления. В нормативное состояние будет приведена улично-дорожная сеть и гостевые маршруты», – приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолия Костылевского.

Также в текущем году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» начнутся работы по ремонту Октябрьского моста в Новосибирске. Продолжатся работы на объектах, обеспечивающих транспортную доступность строящейся ледовой арены.

Контролировать ход работ и их качество будет региональный минтранс.