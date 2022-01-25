Первый в Новосибирске музей шпаргалок открылся в НГТУ НЭТИ

Оригинальную экспозицию шпаргалок собрали накануне Дня студента.
В музее Новосибирского государственного технического университета НЭТИ заработала уникальная выставка студенческих шпаргалок — их собрали в канун Дня студента.
«Сбор шпаргалок мы организовали во время сессии, а чтобы подогреть интерес студентов, предложили обменять их на мерч. Мы не ожидали, что будет такой отклик, но буквально за пару дней удалось собрать несколько десятков уникальных шпаргалок. Среди них есть и «классика» в виде надписей на обратной стороне бутылочной этикетки, и современный гаджет — пустой наушник, внутри которого прячется маленький листок», — рассказала начальник управления информационной политики НГТУ НЭТИ Зоя Сергеева.
В экспозицию вошли как массовые, так и уникальные образцы шпаргалок. Одним из наиболее распространенных вариантов стали одноразовые маски, на обороте которых студенты записывают формулы.
«Распиленные пополам стирательные резинки, из которых выходит целая «гармошка» подсказок. Есть и современные болванки, пустышки — беспроводные наушники, из которых можно вытащить целую «гирлянду» подсказок, потянув за нужное место. А в складках медицинских масок можно спрятать много формул», — сообщили в музее университета.
Всего выставка включает около четырех десятков экспонатов.
Фото: архивы пресс-служб
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