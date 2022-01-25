Первый в Новосибирске музей шпаргалок открылся в НГТУ НЭТИ

В экспозицию вошли как массовые, так и уникальные образцы шпаргалок. Одним из наиболее распространенных вариантов стали одноразовые маски, на обороте которых студенты записывают формулы.

«Распиленные пополам стирательные резинки, из которых выходит целая «гармошка» подсказок. Есть и современные болванки, пустышки — беспроводные наушники, из которых можно вытащить целую «гирлянду» подсказок, потянув за нужное место. А в складках медицинских масок можно спрятать много формул», — сообщили в музее университета.

Всего выставка включает около четырех десятков экспонатов.

Фото: архивы пресс-служб