Уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг критической отметки

Почти во всей районах Новосибирска уровень загрязнение воздуха оценивается в 8 баллов, однако в некоторых он достиг 9 баллов. Второй день подряд в городе продолжает ухудшаться качество воздуха. Такую информацию предоставил сервис AirVoice.

Критичнее всего дела обстоят в Кировском и Заельцовском районах: там количество вредных примесей в воздухе оценивается в 9 из 10 баллов. По остальному Новосибирску в целом ситуация оценивается в 8 баллов, однако в прошлые сутки показатель был гораздо ниже.

Недавно в нашем городе вводили режим «черного неба» из-за увеличения количества вредных примесей в воздухе. Причем тогда уровень загрязнения воздуха был ниже и составлял 7 из 10 баллов.