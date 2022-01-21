Памятник маршалу Покрышкину решили перенести в центр площади Маркса

В этом году памятник Покрышкину планируют перенести на новое место. Скульптуру установят в самом центре транспортного кольца на площади Маркса. «Наш самый великий памятник, трижды герою Советского Союза, надо поставить в центр, где у нас была раньше елка. Будет прекрасный просмотр с проспекта Маркса, с Ватутина и со всех прилегающих территорий», — отмечает глава администрации Ленинского района Новосибирска Александр Гриб.

Левобережье в целом продолжат приводить в порядок к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Основные работы сосредоточат на площади и проспекте Маркса: реконструируют дороги и тротуары, избавят их от лишней рекламы. Кроме того, достроят ледовую арену и откроют парк около стадиона.

Фото: 2ГИС