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Памятник маршалу Покрышкину решили перенести в центр площади Маркса

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Левый берег Новосибирска приводят в порядок к МЧМ-2023.

В этом году памятник Покрышкину планируют перенести на новое место. Скульптуру установят в самом центре транспортного кольца на площади Маркса. «Наш самый великий памятник, трижды герою Советского Союза, надо поставить в центр, где у нас была раньше елка. Будет прекрасный просмотр с проспекта Маркса, с Ватутина и со всех прилегающих территорий», — отмечает глава администрации Ленинского района Новосибирска Александр Гриб.

Левобережье в целом продолжат приводить в порядок к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Основные работы сосредоточат на площади и проспекте Маркса: реконструируют дороги и тротуары, избавят их от лишней рекламы. Кроме того, достроят ледовую арену и откроют парк около стадиона.

Фото: 2ГИС

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