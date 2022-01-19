На ремонт метрополитена в Новосибирске потратят почти 200 миллионов

Около 200 млн рублей направят на ремонт подвижного состава и путей в метрополитене Новосибирска. «В 2022 году в Новосибирском метрополитене запланированы ремонтные работы в объеме 193,5 млн рублей, из них 68 млн рублей на ремонт подвижного состава и 21,5 млн рублей на ремонт путей», — цитирует ТАСС представителя мэрии.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса в метро на 32% снизился поток пассажиров. В итоге была сокращена программа по ремонту вагонов, эскалаторов, линий сетей освещения и путей. Кроме того, не удалось внедрить систему видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Планы по оснащению метро интеллектуальной системой были анонсированы год назад.

Отметим также, что в целях экономии метрополитен в будущем планирует отказаться от рентгеновских рамок для досмотра пассажиров. Установки стоят недешево, а проверить удается небольшое число пассажиров.

Фото: архивы пресс-служб