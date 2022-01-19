Новосибирская область усиливает антиковидные меры

Рассказываем о мобилизации региона на фоне опасности новой волны коронавируса.
Губернатор Андрей Травников принял участие в заседании Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Заседание в режиме видеоконференции января провел Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.
Отметим, что в нашем регионе предпринимаются дополнительные меры по повышению доступности оказания медицинской помощи и внедрению новых цифровых решений, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции.
Для оказания медицинской помощи пациентам с предварительным или установленным диагнозом COVID-19 предусмотрено 4135 коек на базе 48 медицинских организаций, в том числе к оказанию медицинской помощи данной категории пациентов привлечены медицинские организации частной формы собственности и федерального подчинения. По состоянию на 17 января 2022 г. свободный коечный фонд, от 4135, составляет 40,9% (1690 коек).
В случае осложнения эпидемической обстановки на территории Новосибирской области для оказания медицинской помощи пациентам с предварительным и установленным диагнозом COVID-19 может быть перепрофилировано 6475 коек на базе 56 подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области медицинских организаций. За счет привлечения медицинских организаций частной формы собственности и федерального подчинения специализированный коечный фонд может быть увеличен до 7000.
В медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, разграничены потоки пациентов с симптомами, сходными с проявлениями COVID-19, и пациентов с неинфекционными заболеваниями. К оказанию медицинской помощи в амбулаторных условиях привлечены студенты старших курсов и врачи-ординаторы Новосибирского государственного медицинского университета и студенты Новосибирского медицинского колледжа во время прохождения производственной практики, которые работали в качестве помощников врачей и фельдшеров, осуществляли патронаж пациентов с тяжелыми хроническими неинфекционными заболеваниями. Привлечение студентов и врачей-ординаторов вносит значительный вклад в улучшение доступности оказания медицинской помощи. Сформирован резерв медицинских работников для мобилизации в первичное звено.
Министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области осуществляется контроль наличия лекарств в розничной аптечной сети.
Мобилизован санитарный автотранспорт, находящийся на балансе медицинских организаций Новосибирской области. Дополнительно за счет средств резервного фонда Правительства Новосибирской области привлечены автомобили такси для обслуживания вызовов медицинских работников на дом – до 90 автомобилей в день, в зависимости от потребности медицинских организаций.
В 2020-м на базе государственного казенного учреждения Новосибирской области «Служба 112» создана многоканальная «горячая» линия для граждан по вопросам, связанным с ковидом. Данная горячая линия интегрирована с единым для всей территории Российской Федерации номером «122». С момента интеграции на региональную «горячую линию» по коронавирусу по единому номеру «122» принято 175 635 вызовов.
В периоды высокой нагрузки на «горячую» линию по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией, с целью усиления кадрового состава привлекались студены высших учебных заведений, находящихся на территории Новосибирской области. Также для жителей Новосибирской области создана возможность для самостоятельной записи на примем и вызова врача на дом через единый портал Госуслуг.
Фото: архивы пресс-служб
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