Новосибирская область усиливает антиковидные меры

Губернатор Андрей Травников принял участие в заседании Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации. Заседание в режиме видеоконференции января провел Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Отметим, что в нашем регионе предпринимаются дополнительные меры по повышению доступности оказания медицинской помощи и внедрению новых цифровых решений, направленные на противодействие распространению коронавирусной инфекции.

Для оказания медицинской помощи пациентам с предварительным или установленным диагнозом COVID-19 предусмотрено 4135 коек на базе 48 медицинских организаций, в том числе к оказанию медицинской помощи данной категории пациентов привлечены медицинские организации частной формы собственности и федерального подчинения. По состоянию на 17 января 2022 г. свободный коечный фонд, от 4135, составляет 40,9% (1690 коек).

В случае осложнения эпидемической обстановки на территории Новосибирской области для оказания медицинской помощи пациентам с предварительным и установленным диагнозом COVID-19 может быть перепрофилировано 6475 коек на базе 56 подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области медицинских организаций. За счет привлечения медицинских организаций частной формы собственности и федерального подчинения специализированный коечный фонд может быть увеличен до 7000.