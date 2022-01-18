На территории возле центра «Сибирь-Хоккайдо» сделают сквер

Мэрия Новосибирска собирается изъять в пользу города земельный участок возле культурного центра «Сибирь-Хоккайдо» и разбить там сквер. Ранее на этой земле планировалась жилищная застройка.

Согласно информации постановления муниципальных властей площадь участка 28 тысяч квадратных метров. До 2008 года им владела компания ИСК «Каменка», которая хотела построить на земле торговый центр. В 2010 году участком завладела компания «Антеон» — планировалось строительство домов.

За землю «Антеон» предложат участки на улице Стартовой, где когда-то хотели возводить церковь, а также участок на улице Родниковой. Эти версии озвучивали на заседании земельной комиссии в декабре прошлого года.

Примечательно, что еще в марте 2021 года на публичных слушаниях было определено, что земля возле «Сибирь-Хоккайдо», за исключением участка, выделенного под строительство школы, относится к парковой зоне. Предполагается, что после получения права собственности на землю муниципалитет создаст сквер на этом участке.

Фото: 2ГИС