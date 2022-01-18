Где новосибирцы смогут искупаться на Крещение-2022?

В региональном главке МЧС назвали перечень официально разрешенных мест для крещенского обряда. По данным ведомства, всего организуют 33 иордани, четыре из них — в Новосибирске. На всех водоемах, где оборудуют проруби, уже проверили толщину льда и определили максимальную нагрузку.

Следить за безопасностью будут 458 человек — спасатели, полицейские, медики.



Список утвержденных купелей в Новосибирской области и время их работы:



• Колыванский район: село Большой Оёш, река Чаус — с 10:00 до 24:00 19 января;



• Коченевский район: Совхозный сельсовет, Кафе у Озера — с 22:00 18 января до 24:00 19 января;



• Новосибирский район: Криводановский сельсовет, водоем на территории СНТ «Заря» — с 00:00 до 20:00 19 января;



• Новосибирский район: Кудряшовский сельсовет, озеро Глухое в посёлке Приобский — с 12:00 до 17:00 19 января;



• Новосибирск: Ленинский район, река Обь в микрорайоне «Затон», улица Заобская, 97 — с 00:00 до 24:00 19 января;



• Новосибирск: Ленинский район, река Обь, акватория пожарного причала — с 09:00 до 20:00 19 января;



• Новосибирск: Советский район, ПКиО «У моря Обского», пляж «Бумеранг» — с 00:00 до 24:00 19 января;



• Новосибирск: Октябрьский район, протока реки Обь в микрорайоне «Европейский берег» — с 10:00 до 24:00 19 января;



• Кольцово: пруд реки Забобурыха ПКиО «Парк-Кольцово» — с 00:00 до 22:00 19 января;



• Искитимский район: Быстровский сельсовет, посёлок Факел Революции, река Каракан — с 12:00 до 18:00 19 января;



• Искитимский район: Быстровский сельсовет, село Быстровка, Новосибирское водохранилище — с 12:00 до 18:00 19 января;



• Искитимский район: Чернореченский сельсовет (Святой ключ), Купель на святом источнике — с 21:00 18 января до 21:00 19 января;



• Маслянинский район: Малотомский сельсовет, пруд посёлка Воробьева Заимка — с 13:00 до 15:00 19 января;



• Маслянинский район: посёлок Маслянино, пруд на реке Шемонаиха — с 23:00 18 января до 02:00 19 января;



• Черепановский район: Майский сельсовет, село Ярки, река Еловка — с 22:00 18 января до 03:00 19 января;

• Ордынский район: посёлок Ордынское, Новосибирское водохранилище, храм «Во имя Живо-начальной Троицы», улица Октябрьская, 35 — с 00:00 до 23:00 19 января;

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• Ордынский район: Чингисский сельсовет, село Чингис, Новосибирское водохранилище, напротив храма Петра и Павла — с 00:00 до 14:00 19 января;

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• Ордынский район: Красноярский сельсовет, село Красный Яр, Новосибирское водохранилище в районе острова — с 11:00 до 18:00 19 января;

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• Ордынский район: Козихинский сельсовет, река Ирмень, около моста — с 20:00 18 января до 24:00 19 января;

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• Сузунский район: посёлок Сузун, река Нижний Сузун (100 метров от здания по улице Островского, 2) — с 10:30 до 21:00 19 января;

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• Сузунский район: село Мереть, река Кукуй (50 метров от жилого дома №10 по переулку 1-й Пляжный) — с 00:00 до 21:00 19 января;

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• Кыштовский район: Кыштовский сельсовет, река Тара — с 11:00 до 21:00 19 января;

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• Кыштовский район: Малокрасноярский сельсовет, озеро Данилово, 12 км на северо-запад — с 12:00 до 20:00 19 января;

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• Барабинский район: Щербаковский сельсовет, озеро Чистое, посёлок Горка, улица Прибрежная-1, рядом с комплексом «Посейдон» — с 10:00 до 20:00 19 января;

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• Каргатский район: Маршанский сельсовет, водоём села Маршанское на юг от дома №8 по улице Москвинка — с 22:00 18 января до 13:00 19 января;

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• Мошковский район: посёлок Мошково, Романовский пруд — с 11:00 до 17:00 19 января;

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• Тогучинский район: город Тогучин, река Иня у переходного моста, территория спасательной станции — с 22:00 18 января до 24:00 19 января;

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• Тогучинский район: Коуракский сельсовет, река Коурак, улица Заречная, 4 — с 22:00 18 января до 24:00 19 января;⠀

• Доволенский район: Доволенский сельсовет, озеро Доволенское — с 14:00 до 17:00 19 января;

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• Краснозёрский район: посёлок Краснозёрское, в зоне реки Карасук, напротив дома №3 по ул. Мира, в районе спорткомплекса — с 22:00 18 января до 24:00 19 января;

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• Усть-Таркский район: Усть-Таркский сельсовет, река Омь, правый берег в селе Усть-Тарка — с 22:00 18 января до 17:00 19 января;

• Здвинский район: Здвинский сельсовет, река Каргат возле дома №5 по улице Октябрьская — с 12:00 до 15:00 19 января;

• Карасукский район: Благодатский сельсовет, озеро Красное (район Турбазы) — с 23:00 18 января до 16:00 19 января.