Зимняя оттепель нарушила работу главного новосибирского катка

Сегодня, 17 января, в Новосибирске приостановили работу катка, расположенного перед зданием НОВАТа. Причина – наступившее потепление.

На данный момент каток закрыт, а откроется на два часа позже обычного. «Горожан начнут пускать на площадку с 17, а не с 15 часов, как обычно по понедельникам. Это связано с резким потеплением в Новосибирске. Специалисты муниципального учреждения «Стадион» подчеркивают, что на заливку при таких условиях понадобится больше времени», — прокомментировали в управлении физической культуры и спорта города.

Во вторник и последующие дни недели каток будет принимать посетителей с 15:00 до 22:00, технический перерыв продлится с 16:00 до 17:00. Пункт проката коньков ежедневно работает до 21:00, стоимость аренды за час для взрослых — 156 рублей, для детей и пенсионеров — 83 рубля. Выход на лед со своими коньками остается бесплатным.