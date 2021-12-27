Какое место Новосибирская область заняла в рейтинге экономически устойчивых российских регионов?

В России составили рейтинг регионов с экономической устойчивостью. В тройку лидеров входят Курская область, Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Также в первую десятку экономически успешных территорий вошли: четвертое место — Челябинская область, пятое — Приморский край, шестое — Севастополь, седьмое — Тюменская область, восьмое — Владимирская область и ХМАО, девятое — Оренбургская область, десятое — Белгородская область.

Рейтинг составил Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) на основе данных Росстата, Минфина, ФАС и Федерального казначейства, сообщают «Известия».

Ключевыми причинами, почему именно эти регионы оказались в лидерах, являются рост реального сектора экономики, собираемость НДС и низкая закредитованность жителей региона.

Всего в рейтинг вошли 40 из 85 субъектов РФ. Они распределены по 30 строчкам рейтинга — некоторые места разделили два или три региона. Новосибирская область оказалась лишь во второй десятке — на 19-м месте.