Гирлянда на площади Ленина будет украшать город даже после новогодних каникул

Ее планируют включать и в другие праздничные дни.
В Новосибирске решили не снимать новую двухкилометровую гирлянду на площади Ленина после зимних праздников. Об этом сообщило издание «Новосибирские Новости» со ссылкой на председателя по рекламе и информации мэрии Олега Хорошунова.
Гирлянду повесили вдоль Красного проспекта от улицы Ядринцевской до улицы Максима Горького, а также над Вокзальной магистралью до проспекта Димитрова. Изначально это сделали к новогодним праздникам, однако теперь украшение решили не демонтировать. «Во-первых, это затратно, а во-вторых, демонтаж не очень хорошо скажется на самой гирлянде, на сроке ее службы, – отметил Олег Хорошунов. – Закреплена она хорошо. Так что мы решили, что не будем ее снимать, а будем включать её по важным праздникам, таким как 9 Мая или День города».
По словам председателя комитета по рекламе, новая гирлянда потребляет в 12 раз меньше электроэнергии, чем прежняя. При этом она ярче горит за счёт современных светодиодов. В следующем году на новогоднее световое оформление нашего города комитету добавили около пяти миллионов рублей. На эти деньги планируют либо украсить площади города световыми растяжками, либо продолжить работу над Красным проспектом.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.