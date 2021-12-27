Гирлянда на площади Ленина будет украшать город даже после новогодних каникул

В Новосибирске решили не снимать новую двухкилометровую гирлянду на площади Ленина после зимних праздников. Об этом сообщило издание «Новосибирские Новости» со ссылкой на председателя по рекламе и информации мэрии Олега Хорошунова.

Гирлянду повесили вдоль Красного проспекта от улицы Ядринцевской до улицы Максима Горького, а также над Вокзальной магистралью до проспекта Димитрова. Изначально это сделали к новогодним праздникам, однако теперь украшение решили не демонтировать. «Во-первых, это затратно, а во-вторых, демонтаж не очень хорошо скажется на самой гирлянде, на сроке ее службы, – отметил Олег Хорошунов. – Закреплена она хорошо. Так что мы решили, что не будем ее снимать, а будем включать её по важным праздникам, таким как 9 Мая или День города».

По словам председателя комитета по рекламе, новая гирлянда потребляет в 12 раз меньше электроэнергии, чем прежняя. При этом она ярче горит за счёт современных светодиодов. В следующем году на новогоднее световое оформление нашего города комитету добавили около пяти миллионов рублей. На эти деньги планируют либо украсить площади города световыми растяжками, либо продолжить работу над Красным проспектом.