Новосибирцы создали гигантскую открытку на льду

Ее площадь – более 2 тысяч квадратных метров.
На льду котлована Горский в Новосибирске появилась новогодняя открытка из снега площадью более 2 тыс. кв. м. Новосибирская область стала одним из шести российских регионов, присоединившихся в этом году к экологической акции Минприроды России «Добрая открытка "Чудеса на льду"».
Цель акции, организованной в регионе областным министерством природных ресурсов и экологии и Главным Управлением МЧС России по Новосибирской области – обратить внимание населения на важность сохранения водных ресурсов и охраны окружающей среды.
«Таким необычным художественным поздравлением мы хотим обратить внимание жителей нашей области на важность сохранения чистоты рек других водных ресурсов», – подчеркнул начальник управления использования природных ресурсов регионального минприроды Евгений Стукалин.
На лед котлована вышли сотрудники регионального минприроды, новосибирские пожарные, спасатели, инспекторы ГИМС, волонтеры и все желающие присоединиться к созданию новогоднего поздравления. Вооружившись лопатами и скребками, за три часа они создали картинку, изображающую елку и символ Новосибирской области – соболя.
Гигантская новогодняя открытка, адресованная жителям и гостям сибирской столицы, получилась более 50 метров в длину. Изображение видно с Октябрьского моста и прибрежной зоны котлована «Горский».
Безопасность участников акции обеспечили сотрудники Центра государственной инспекции по маломерным судам и муниципальной аварийно-спасательной службы Новосибирска. Специалисты заранее проверили объект – толщина льда составила 37 сантиметров, что позволяет находиться одновременно на льду нескольким десяткам людей.
«Мы популяризируем правила безопасности населения во время новогодних и рождественских праздников. Со всеми участниками акции был проведен инструктаж во избежание происшествий во время изготовления открытки», – отметил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новосибирской области полковник Виталий Панов.
Идея снежной открытки принадлежит Валерию Мельникову, народному художнику из села Марково Амурской области. Новосибирская область стала одним из шести российских регионов, присоединившихся в этом году к экологической акции Минприроды России «Добрая открытка "Чудеса на льду"». На лед водоемов для создания снежного поздравления также вышли жители Якутска, Екатеринбурга, Омска, Оренбурга и Москвы.
Фото: архивы пресс-служб
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