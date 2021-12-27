Новосибирцы создали гигантскую открытку на льду

На льду котлована Горский в Новосибирске появилась новогодняя открытка из снега площадью более 2 тыс. кв. м. Новосибирская область стала одним из шести российских регионов, присоединившихся в этом году к экологической акции Минприроды России «Добрая открытка "Чудеса на льду"».

Цель акции, организованной в регионе областным министерством природных ресурсов и экологии и Главным Управлением МЧС России по Новосибирской области – обратить внимание населения на важность сохранения водных ресурсов и охраны окружающей среды.

«Таким необычным художественным поздравлением мы хотим обратить внимание жителей нашей области на важность сохранения чистоты рек других водных ресурсов», – подчеркнул начальник управления использования природных ресурсов регионального минприроды Евгений Стукалин.

На лед котлована вышли сотрудники регионального минприроды, новосибирские пожарные, спасатели, инспекторы ГИМС, волонтеры и все желающие присоединиться к созданию новогоднего поздравления. Вооружившись лопатами и скребками, за три часа они создали картинку, изображающую елку и символ Новосибирской области – соболя.