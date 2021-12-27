В Новосибирске запустили часы обратного отсчета перед МЧМ-2023

В Новосибирской и Омской областях одновременно состоялся торжественный запуск часов обратного отсчета перед МЧМ-2023.

В Новосибирске часы запустили глава региона Андрей Травников, мэр города Анатолий Локоть и заместитель исполнительного директора Федерация хоккея России Александр Кикнадзе. В Омске церемония прошла при участим губернатора Александра Буркова.

«Остался ровно год до этого прекрасного спортивного события, которое пройдет в Новосибирске и Омске! Сегодня же ночью чемпионат 2022 открывается в Канаде, болеем за наших!», — сообщила на своей странице в Инстаграме заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова, также принимавшая участие в мероприятии.

Фото: инстаграм-аккаунт Анны Терешковой