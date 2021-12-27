18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

В Новосибирске запустили часы обратного отсчета перед МЧМ-2023

Поделиться:

Молодежный чемпионат мира по хоккею стартует через год.

В Новосибирской и Омской областях одновременно состоялся торжественный запуск часов обратного отсчета перед МЧМ-2023.

В Новосибирске часы запустили глава региона Андрей Травников, мэр города Анатолий Локоть и заместитель исполнительного директора Федерация хоккея России Александр Кикнадзе. В Омске церемония прошла при участим губернатора Александра Буркова.

«Остался ровно год до этого прекрасного спортивного события, которое пройдет в Новосибирске и Омске! Сегодня же ночью чемпионат 2022 открывается в Канаде, болеем за наших!», — сообщила на своей странице в Инстаграме заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова, также принимавшая участие в мероприятии.

Фото: инстаграм-аккаунт Анны Терешковой

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: