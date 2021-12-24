Анатолий Локоть: «Мы бросили всю нашу технику, сегодня она интенсивно используется для уборки снега»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел пресс-конференцию по итогам 2021 года. Один из главных вопросов касался темы уборки улиц в зимний период. По словам представителей СМИ, горожане жалуются, что из-за обилия снега им тяжело ходить даже по центру сибирской столицы.

«Где? Адрес, двор? Сегодня в целом ситуацию на дорогах города считаю удовлетворительной. В худшем состоянии находятся дворы и придомовая территория — здесь ответственность управляющих организаций. Мы намерены заставить все УК привести в порядок свои дворы», — ответил мэр.

Каждый день с территории города вывозится около 30 тысяч кубометров снега — в зависимости от интенсивности снегопада, подчеркнул градоначальник. Кроме того, он напомнил, что складировать снег на тротуарах и перекрестках запрещено.

«За нарушение этого указания я строго наказываю. Как я сказал, проезжая часть в удовлетворительном состоянии. Есть недостаток [в части уборки] пешеходных зон. Мы бросили всю нашу технику, сегодня она интенсивно используется для уборки снега и улучшения ситуации, отметил Анатолий Локоть. — Мы очень внимательно следим за критикой и отзываемся на нее, но эффективность нашего отзыва зависит от адреса. Вот отзыв «плохо вообще» — это, согласитесь, ни о чем. Если «плохо, обратите внимание на такой-то адрес», мы немедленно принимаем решение и живо, динамично реагируем на замечание».