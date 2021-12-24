На зимних каникулах закроются детские развлекательные центры Новосибирска

Игровые комнаты, детские развлекательные центры и аттракционы, расположенные на территории нашего региона, не будут работать весь период новогодних праздников. Они прекратят свою деятельность 29 декабря и откроются только после 9 января, сообщил в ходе брифинга глава минпромторга региона Андрей Гончаров.

Министр подчеркнул, что решение о временном закрытии этих заведений вызвано ситуацией с распространением коронавируса. Вместе с тем все салоны красоты, массажные салоны, парикмахерские и спа-салоны будут работать с учетом QR-контроля.

Кроме того, Гончаров прокомментировал возможность введения QR-кодов в общественном транспорте. Отвечая на вопрос журналистов, будут ли нужны пассажирам специальные пропуска, министр сообщил, что пока такая мера не рассматривается.