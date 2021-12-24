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Новосибирский метрополитен откажется от рентгеновских рамок для досмотра пассажиров

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Какая техника придет им на смену?

В метро Новосибирска планируют ликвидировать рентгеновские рамки для досмотра пассажиров. Людей теперь будут досматривать металлоискателями.

«Рентгеновская аппаратура не обновлялась с 2013 года. Аппараты для контроля пассажиров и багажа тоже не менялись уже лет восемь. Все их ресурсы уже выработаны, — прокомментировал начальник Новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло. — Сейчас мы потихоньку выводим их из строя и заменяем аппаратурой, купленной за собственные средства. Существует программа, по которой нашему метро могут выделить 290 миллионов рублей, но по разным причинам она так и не выполняется. А технику, тем не менее, обновлять надо, поэтому мы закупаем ее сами»

От рентгеновских рамок предприятие решило отказаться в связи с высокой ценой. При этом в метрополитене не проверяют такое количество пассажиров, чтобы такое оборудование окупало затраты на него.

Фото: архивы пресс-служб

 

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