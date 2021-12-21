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Семейство Новосибирского зоопарка пополнилось гигантскими летучими лисицами

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Животные прибыли в наш город из Израиля.

В Новосибирский зоопарк имени Ростислава Шило привезли десять уникальных летучих лисиц из города Рамат-Ган (Израиль). Об этом сообщили в областном управлении Россельхознадзора, работники которого провели ветеринарный контроль редких животных.

Эти животные по-другому называются калонги и считаются самыми крупными представителями рукокрылых. Недавно данный вид считался вымирающим и был помещен в списки Красной книги Международного союза охраны природы. Однако сегодня популяцию удалось восстановить.

В Новосибирск прибыло пять самцов и пять самок. В пресс-службе Россельхознадзора сообщили, что «перевозка животных осуществлялась прямым авиарейсом с соблюдением необходимых ветеринарно-санитарных требований».

Фото: архивы пресс-служб

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