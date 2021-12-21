Новосибирская область получит от Правительства РФ более 2 миллиардов на строительство дорог

Регионам России направят 100 млрд рублей на ремонт дорог в ближайшие два года. В частности, Новосибирская область получит 2,1 млрд рублей. Эти средства предназначены для строительства развязок четвертого (Центрального) моста через реку Обь.

Распоряжение о распределении этих средств подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Субсидии направят в 84 региона. Средства можно будет использовать на строительство и ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения.

В рамках федерального финансирования создан перечень объектов, на которые будут выделены дополнительные средства. Согласно Распоряжению Правительства за номером 3662-р., средства предназначены для строительства объекта капитального строительства «Мостовой переход через р. Обь в створе ул. Ипподромской г. Новосибирска. Этап 0. Подготовительные работы. Этап 1. Строительство мостового перехода через р. Обь. Этап 2. Строительство транспортной развязки в створе ул. Станиславского» в рамках концессионного соглашения, заключенного в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», подлежащего эксплуатации на платной основе».

В целом регионы Сибирского федерального округа получат почти 13 млрд рублей в 2022-2023 годах.