Уровень заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области снижается пятую неделю подряд

На заседании оперштаба по борьбе с COVID-19 глава Роспотребнадзора региона Александр Щербатов сообщил, что в Новосибирской области уже пятую неделю подряд уменьшается число больных ковидом.

В частности, за минувшую неделю, с 13 по 19 декабря, количество больных уменьшилось на 1% по сравнению с неделей ранее. При этом, по словам Щербатова, эпидситуация все еще остается сложной.

Глава региона Андрей Травников отметил, что продолжается контроль соблюдения эпидемиологических требований. «Думаю, никому не хочется болеть. Как говорится, насиделись и на больничном, и на карантине. Поэтому нужно как-то убедить наших земляков, что меры санитарной безопасности, как бы они ни надоели, особенно в зимний период, очень важны», — подчеркнул губернатор.