На площадке Новосибирского жиркомбината планируют возвести школу

Ранее на этой территории хотели построить жилую многоэтажку.
На земельном участке по ул. Семьи Шамшиных, 94, где расположен один их корпусов бывшего «Новосибирского жирового комбината», планируется построить школу. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии.
На данной площадке ранее намеревались возвести многоэтажки, но этим планам не суждено было сбыться. Суд отказал в удовлетворении иска, выдвинутого АО «Город в городе» к мэрии Новосибирска, в котором требовалось разрешить все виды использования данного участка, в том числе строительство многоэтажной жилой недвижимости. Отказ в суде обосновали тем, что по проекту планировки центральной части Новосибирска, принятому в 2017 году, спорный участок земли был расположен в зоне специализированной средне- и малоэтажной общественной застройки.
В актуализированной редакции Генерального плана города Новосибирска, утвержденной летом 2021 года, участок с расположенными корпусами НЖК отнесли к зоне объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Так как этот участок принадлежит компании «Город в городе» на правах собственности, мэрии будет необходимо выкупить его по рыночной цене, либо предоставить землю взамен.
Напомним, НЖК признали банкротом в июле 2019-го. По мнению владельцев, предприятие не имело возможностей для развития.
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