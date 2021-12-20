На площадке Новосибирского жиркомбината планируют возвести школу

На земельном участке по ул. Семьи Шамшиных, 94, где расположен один их корпусов бывшего «Новосибирского жирового комбината», планируется построить школу. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии.



На данной площадке ранее намеревались возвести многоэтажки, но этим планам не суждено было сбыться. Суд отказал в удовлетворении иска, выдвинутого АО «Город в городе» к мэрии Новосибирска, в котором требовалось разрешить все виды использования данного участка, в том числе строительство многоэтажной жилой недвижимости. Отказ в суде обосновали тем, что по проекту планировки центральной части Новосибирска, принятому в 2017 году, спорный участок земли был расположен в зоне специализированной средне- и малоэтажной общественной застройки.



В актуализированной редакции Генерального плана города Новосибирска, утвержденной летом 2021 года, участок с расположенными корпусами НЖК отнесли к зоне объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.



Так как этот участок принадлежит компании «Город в городе» на правах собственности, мэрии будет необходимо выкупить его по рыночной цене, либо предоставить землю взамен.



Напомним, НЖК признали банкротом в июле 2019-го. По мнению владельцев, предприятие не имело возможностей для развития.