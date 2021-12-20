Какую сумму новосибирские власти потратили на новогоднее украшение города?

Власти Новосибирска направили более 20 миллионов рублей на оформление города к Новому году, сообщает «Тайга.инфо». По информации издания, муниципальные учреждения Новосибирска заключили больше 20 договоров на подготовку к празднику. Содержание большей части договоров не разглашается.



Основными заказчиками работ по новогоднему оформлению Новосибирска стали муниципальные учреждения «Городской центр наружной рекламы», «Городская дирекция творческих программ» и МАУ «Стадион».



По данным редакции, около 10 миллионов рублей ушло на оформление Театрального сквера, включая каток.



Еще летом власти Новосибирска заказали разработку брендбука проекта «Новосибирск — новогодняя столица России». Город будет носить это звание в 2022–2023 годах, в преддверии проведения молодежного чемпионата мира по хоккею. На сайте госзакупок сумма контракта не указана, по данным «Тайги.инфо» она составляет 466 тысяч рублей.



Две закупки гирлянд-перетяжек для украшения улиц города стоили налогоплательщикам больше 3,5 и 3,8 миллиона рублей (в эту сумму входит также монтаж).



Договор на поставку новогодней искусственной ели Новосибирск заключил с индивидуальным предпринимателем из подмосковной Коломны Александром Межевовым. За ель город ему заплатил почти 800 тысяч рублей. Бизнесмен уже несколько лет поставляет Новосибирску искусственные ели.



Светодиодная макушка для искусственной уличной ели обошлась городу в почти 80 тысяч рублей. Шары стоили 487,5 тысячи рублей. Услуги по изготовлению флагов в рамках праздничного и светового оформления улиц стоили почти 330 тысяч рублей. Гирлянда для уличной искусственной новогодней ели обошлась почти в 280 тысяч рублей. Подиум для той же ели стоит 150 тысяч рублей. Все аукционы прошли с августа по ноябрь э2021-го.