В Новосибирской области открылись две модельные библиотеки

Модернизированные читальные пространства созданы в рамках нацпроекта «Культура».
Модельную библиотеку на базе Чернореченской сельской библиотеки в Искитимском районе 16 декабря открыла министр культуры Новосибирской области Наталья Ярославцева. Она подчеркнула, что маленькая сельская библиотека стала участником значимого федерального проекта. «Библиотека является единственным учреждением культуры в поселке, где проживает более полутора тысяч человек, – отметила Наталья Ярославцева. – Библиотека пережила много трансформаций, пройдя путь от первой избы-читальни, открытой в с. Чернореченка в 1924 году, до библиотеки нового поколения».
«Библиотека: встречное движение» – такова концепция создания модельной библиотеки в п. Чернореченский, где проведен ремонт, обновлен книжный фонд, приобретено современное интерактивное оборудование. В результате модернизации организовано новое пространство с функциональными зонами и современной мебелью: «Библиогид», «Книжный разворот», «ИнфоРазум», «РОСТ», «Книжная кругосветка». На базе библиотеки будут действовать школы компьютерной грамотности «Третий возраст в ногу со временем» для взрослых и правовой и информационной грамотности «Консультант» для юношества, кроме того, к услугам читателей, помимо обновленного более чем на две тысячи экземпляров книжного фонда, игровой комплекс «Виртуальная реальность».
Как прокомментировал замминистра культуры региона Юрий Зимняков, открывая накануне Центральную библиотеку Чановского района, модернизацию данного учреждения обеспечила его победа в региональном конкурсе по созданию модельных библиотек в рамках нацпроекта «Культура». На модернизацию библиотеки было выделено 10 млн рублей: они потрачены на ремонт, покупку мебели и предметов интерьера, компьютерного и интерактивного оборудования, специального оборудования для людей с ограниченными возможностями здоровья и обновление книжного фонда. Каждое модернизированное помещение отражает ход времени через статичность и незыблемость природы и расширение границ времени и пространства с помощью современных технологий.
Многообразие Чановской природы демонстрирует читальный зал «Созвучие времен», где можно увидеть стилизованную карту озёрного кластера района. Динамичному темпу жизни современного посетителя библиотеки отвечает Арт-холл, оборудованный сценой, системой для проведения видеоконференций и удобными стульями с компактными столиками-пюпитрами. Для развития творческих способностей создана мастерская «Перемена»: меловая стена, медиапроектор с экраном и мобильная трансформируемая мебель позволят проводить различные мастер-классы и обучающие семинары. Медиазал с удобной и оригинальной дизайнерской мебелью позволит проводить кинопросмотры, в том числе с использованием 3D-технологий.
Здесь также размещена выставка ретро-фотоаппаратов «Остановившие мгновение», в методическом модуле «Хроносфера» оборудовано специальное рабочее место для людей с ограничениями движения, слуха и зрения. В рамках модернизации книжный фонд библиотеки пополнился более чем на три тысячи экземпляров.
Фото: архивы пресс-служб
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