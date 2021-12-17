В Новосибирской области открылись две модельные библиотеки

Многообразие Чановской природы демонстрирует читальный зал «Созвучие времен», где можно увидеть стилизованную карту озёрного кластера района. Динамичному темпу жизни современного посетителя библиотеки отвечает Арт-холл, оборудованный сценой, системой для проведения видеоконференций и удобными стульями с компактными столиками-пюпитрами. Для развития творческих способностей создана мастерская «Перемена»: меловая стена, медиапроектор с экраном и мобильная трансформируемая мебель позволят проводить различные мастер-классы и обучающие семинары. Медиазал с удобной и оригинальной дизайнерской мебелью позволит проводить кинопросмотры, в том числе с использованием 3D-технологий.

Здесь также размещена выставка ретро-фотоаппаратов «Остановившие мгновение», в методическом модуле «Хроносфера» оборудовано специальное рабочее место для людей с ограничениями движения, слуха и зрения. В рамках модернизации книжный фонд библиотеки пополнился более чем на три тысячи экземпляров.

Фото: архивы пресс-служб