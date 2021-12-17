Губернатор Новосибирской области запросил смету по двум запланированным станциям метро Дзержинской линии

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что строительство двух станций метро Дзержинской линии не отменяется. Однако сначала по ним нужно получить проектно-сметную документацию, и только потом обращаться за финансированием.

Глава региона отметил, что ждет смету для продолжения строительства метро в Новосибирске, так как две запланированные станции еще не получили необходимые документы.

Только после формирования проектной документации можно рассчитывать на финансирование из федерального бюджета.

Фото: архивы пресс-служб