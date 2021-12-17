На станции «Спортивной» в новосибирском метро запустили эскалатор

На станции метро «Спортивная» в тестовом режиме впервые запустили эскалатор, сообщила пресс-служба ООО «СпецТрансСтрой». По словам гендиректора компании Сергея Арапова, накануне завершились работы по монтажу и усилению балок, на которые опираются эскалаторы. Сейчас особое внимание уделяют подготовке эскалаторов к запуску.



«Нужно запустить все эскалаторы как можно быстрее, поскольку оборудование должно пройти обкатку, отработать определенное количество часов. Только после этого оно будет принято в эксплуатацию Ростехнадзором», — подчеркнул Сергей Арапов.



В компании уточнили, что монтаж и установку в проектное положение 12 эскалаторов на станции метро «Спортивная» завершили еще в августе 2021-го.

Фото: архивы пресс-служб