18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

На станции «Спортивной» в новосибирском метро запустили эскалатор

Поделиться:

Монтаж и установку 12 эскалаторов на «Спортивной» завершили еще в августе этого года.

На станции метро «Спортивная» в тестовом режиме впервые запустили эскалатор, сообщила пресс-служба ООО «СпецТрансСтрой». По словам гендиректора компании Сергея Арапова, накануне завершились работы по монтажу и усилению балок, на которые опираются эскалаторы. Сейчас особое внимание уделяют подготовке эскалаторов к запуску.

«Нужно запустить все эскалаторы как можно быстрее, поскольку оборудование должно пройти обкатку, отработать определенное количество часов. Только после этого оно будет принято в эксплуатацию Ростехнадзором», — подчеркнул Сергей Арапов.

В компании уточнили, что монтаж и установку в проектное положение 12 эскалаторов на станции метро «Спортивная» завершили еще в августе 2021-го.

Фото: архивы пресс-служб

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: