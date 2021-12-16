В новосибирском правительстве обсудили развитие медицинского туризма

С 2015 года на территории нашего региона реализуется федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг».
В обсуждении перспектив медицинского туризма приняли участие представители министерства экономического развития и министерства здравоохранения Новосибирской области, Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Новосибирского областного отделения «Опоры России», а также медицинских учреждений и региональных туроператоров.
В ходе мероприятия состоялось подписание документов о создании ассоциации, которая будет осуществлять развитие медицинского туризма в Новосибирской области, и куда могут войти любые медклиники региона, заинтересованные в данной деятельности. Создание ассоциации станет началом работы по усовершенствованию комплексных предложений медучреждений для иностранных туристов, развитию сайтов клиник, в том числе – на иностранных языках, и сотрудничеству с туристическими компаниями и медицинскими агентами.
Как отметил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, медучреждения Новосибирской области оказывают медицинские услуги широкого спектра, и основная задача региона сегодня – подготовить предложения об оказании услуг в соответствии с мировыми стандартами и сделать пребывание иностранных туристов в клиниках Новосибирской области максимально комфортным. Медицинский туризм – это новое направление деятельности для региона, новый виток развития сотрудничества с зарубежными странами в целях предоставления иностранным туристам качественных медуслуг.
«Исходя из анализа иностранного рынка медицинских услуг, мы выявили, что стоимость медпомощи, которую оказывают за рубежом, выше в три-пять раз, и иностранным туристам выгоднее поддерживать здоровье в наших медучреждениях. К тому же, в клиниках некоторых стран наблюдается нехватка оборудования для исследований онкологических заболеваний, а также длительное ожидание приема врача, которое занимает до трех месяцев», – сказала заместитель министра – начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма минэкономразвития региона Анна Павлова.
Замминистра здравоохранения региона Александр Колупаев напомнил, что с 2015 года на территории Новосибирской области реализуется федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» нацпроекта «Здравоохранение» и рассказал о том, какие первостепенные вопросы необходимо проработать для сотрудничества с иностранными пациентами.
«В 2020 году 24 тысячи иностранных туристов получили наши медицинские услуги, цель 2021 года – помощь уже 26 тысячам иностранцев, и потенциал для сотрудничества с жителями зарубежных стран у региона большой. И государственные, и частные клиники региона оказывают полный спектр диагностических и косметологических услуг и качественную медпомощь по всем направлениям. Но иностранным пациентам нужно не только предоставлять качественную медпомощь, но и предлагать варианты размещения для родственников пациентов и знакомить медицинских туристов с культурой региона и его гостеприимством», – прокомментировал он.
На мероприятии также обсуждалось решение вопросов, с которыми может столкнуться иностранный турист при поисках клиники, а именно – представление сайтов медучреждений на иностранных языках, наличие сотрудников, владеющих иностранными языками, а также расширение комплексных пакетов медуслуг для иностранных пациентов.
Ещё одним вопросом стала цифровизация медицины. Исполняющий обязанности ректора Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики Бари Хаиров сделал акцент на необходимости внедрения цифровых технологий, что благоприятно скажется на возможностях сотрудничества с иностранными туристами. «Национальный проект «Здравоохранение» ставит цели по созданию цифрового пространства для оказания медицинских услуг. И наш вуз готовит кадры, обладающие сквозными цифровыми компетенциями, поэтому опыт СибГУТИ будет полезен как для создания единой цифровой платформы, так и в качестве центра компетенций для разработки технических и экономических решений», – отметил Бари Хаиров.
Фото: архивы пресс-служб
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