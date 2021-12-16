В новосибирском правительстве обсудили развитие медицинского туризма

В обсуждении перспектив медицинского туризма приняли участие представители министерства экономического развития и министерства здравоохранения Новосибирской области, Сибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Новосибирского областного отделения «Опоры России», а также медицинских учреждений и региональных туроператоров.

В ходе мероприятия состоялось подписание документов о создании ассоциации, которая будет осуществлять развитие медицинского туризма в Новосибирской области, и куда могут войти любые медклиники региона, заинтересованные в данной деятельности. Создание ассоциации станет началом работы по усовершенствованию комплексных предложений медучреждений для иностранных туристов, развитию сайтов клиник, в том числе – на иностранных языках, и сотрудничеству с туристическими компаниями и медицинскими агентами.

Как отметил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников, медучреждения Новосибирской области оказывают медицинские услуги широкого спектра, и основная задача региона сегодня – подготовить предложения об оказании услуг в соответствии с мировыми стандартами и сделать пребывание иностранных туристов в клиниках Новосибирской области максимально комфортным. Медицинский туризм – это новое направление деятельности для региона, новый виток развития сотрудничества с зарубежными странами в целях предоставления иностранным туристам качественных медуслуг.

«Исходя из анализа иностранного рынка медицинских услуг, мы выявили, что стоимость медпомощи, которую оказывают за рубежом, выше в три-пять раз, и иностранным туристам выгоднее поддерживать здоровье в наших медучреждениях. К тому же, в клиниках некоторых стран наблюдается нехватка оборудования для исследований онкологических заболеваний, а также длительное ожидание приема врача, которое занимает до трех месяцев», – сказала заместитель министра – начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма минэкономразвития региона Анна Павлова.