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В одном из новосибирских ТЦ установили автомат, выдающий экспресс-тесты на COVID-19

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Рассказываем, где стоит эта чудо-машина.

В торговом центре «СанСити», расположенном на левом берегу Новосибирска, установили терминал с экспресс-тестами на наличие ковида и антител к нему.

Выбор теста и оплата занимают несколько минут, стоимость теста составляет от 860 рублей до одной тысячи рублей. Автомат принимает безналичную оплату.

«Автомат у нас установили совсем недавно, буквально несколько дней назад. Там можно приобрести несколько видов тестов: ПЦР, который может определить заражен ли человек в целом, и тест на антитела IgG/IgM, наличие которых может показать, болел ли человек вообще когда-либо», – прокомментировали в «СанСити».

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