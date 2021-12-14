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Когда в Новосибирске заработает главный городской каток?

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Вход на каток с собственными коньками будет бесплатным.

Каток в Театральном сквере напротив НОВАТа начнет работать 17 декабря. Об этом сообщила заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова во время брифинга.

График работы катка – с 11.00 до 22.00. В новогоднюю ночь продлевать работу катка не станут. При этом праздничная музыка в сквере будет звучать до полуночи.

Для новосибирцев со своими коньками вход на каток будет бесплатным. Остальным придется заплатить за прокат коньков: стоимость аренды для взрослых – 156 рублей в час, для детей и пенсионеров – 80 рублей.

Каток почти подготовили, и его уже протестировали фигуристы. Ждем «общенародного» открытия в пятницу.

Фото: архивы пресс-служб

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