Когда в Новосибирске заработает главный городской каток?

Каток в Театральном сквере напротив НОВАТа начнет работать 17 декабря. Об этом сообщила заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова во время брифинга.

График работы катка – с 11.00 до 22.00. В новогоднюю ночь продлевать работу катка не станут. При этом праздничная музыка в сквере будет звучать до полуночи.

Для новосибирцев со своими коньками вход на каток будет бесплатным. Остальным придется заплатить за прокат коньков: стоимость аренды для взрослых – 156 рублей в час, для детей и пенсионеров – 80 рублей.

Каток почти подготовили, и его уже протестировали фигуристы. Ждем «общенародного» открытия в пятницу.

Фото: архивы пресс-служб