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В новосибирском Толмачево резко подешевел кофе

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Его стоимость изменилась после проверки антимонопольной службы.

Кафе и рестораны на территории аэропорта Толмачево пересмотрели политику ценообразования после вмешательства Управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Новосибирской области. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Сотрудники ведомства совместно с представителями кафе и ресторанов проработали меры, направленные на обеспечение доступных цен на услуги общественного питания и питьевую воду на территории аэропорта», – прокомментировали в пресс-службе новосибирского УФАС.

Некоторые точки общественного питания включили в меню позиции с ценами на 15 % ниже существующих и расширили ассортимент питьевой бутилированной воды стоимостью на 43-47 % меньше уже имеющейся в продаже. Также заведения на 10 % снизили цены на отдельные виды кофе.

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