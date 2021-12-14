Сто новых ПАЗов будут возить новосибирских пассажиров

Мэрия Новосибирска сообшила, что в город поступили 22 новых автобуса марки «Вектор 8.8», всего было куплено 50 таких машин и 50 автобусов большей вместимости НЕФАЗ. До конца года транспорт будет доставлен в Новосибирск, а уже в феврале следующего года автобусы выйдут на маршруты.



Мэр Анатолий Локоть отметил, что выбор автобусов был обусловлен их вместимостью и соответствием пассажиропотоку. Машины произведены на Павловском автобусном заводе в Нижегородской области.



Всего городские власти приобрели 150 автобусов почти за 2,5 миллиарда рублей. Все автобусы работают на газу, имеют низкий пол для удобства пассажиров с инвалидностью. Дополнительно автобусы оснащены кондиционерами, системами видеонаблюдения и навигации.



Новый транспорт выйдет на городские маршруты в Октябрьском, Калининском, Ленинском районе и Центральном округе в феврале 2022-го.