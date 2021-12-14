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Школьники больше не смогут получить бессрочный медотвод от физкультуры?

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Рассказываем, какие изменения Минздрав ввел относительно освобождения от самых динамичных уроков.

Министерство здравоохранения РФ отменило бессрочное освобождение школьников от занятий физкультурой – теперь медотвод можно будет получить максимум на год. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

В тексте приказа сообщается, что справку-освобождение, действующую на постоянной основе, не выдадут никому, даже в зависимости от перенесенного заболевания. При легких простудных заболеваниях освободят до двух недель. При острых инфекционных заболеваниях — до одного месяца месяца, при язвенной болезни, астме, или сотрясении мозга могут освободить до полугода, а год отдыха от физкультуры полагается тем, кто страдает заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной систем. При этом, справку об освобождении сроком до месяца может выдать лечащий врач, а в остальных случаях потребуется заключение врачебной комиссии.

Кроме того, в Минздраве ввели новые медицинские группы, на которые в зависимости от разрешенных нагрузок разделят учащихся. В школах появятся основная, подготовительная, специальная «А» и специальная «В» группы. Для основной группы разрешены любые виды физических нагрузок в соответствии с учебным планом, для подготовительной рекомендуется исключить определенные виды активности, при специальной «А» рекомендуется выполнять только некоторые физические упражнения, а для специальной «В» запрещены любые нагрузки – в группу будут входить дети с тяжелыми системными болезнями.

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