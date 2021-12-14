Хвойные деревья в новосибирских лесах оберегает специальный патруль

Накануне новогодних праздников лесоохрана усиливает наблюдение за хвойными, чтобы предотвратить незаконные вырубки. Ежедневно инспекторы наматывают километры в поисках следов браконьеров. К пушистым деревьям у них особый интерес. «Выбирают самые красивые: зеленые и пушистые. Зачастую нарушения происходят вблизи населенных пунктов», ─ отмечает главный эксперт отдела лесных отношений по Искитимскому лесничеству Дмитрий Чепалов.

В прошлом году несколько хвойных не успели спасти. Черные лесорубы орудуют обычно рано утром, нередко и ночью, поэтому в рейды выходят дополнительные патрули совместно с полицией. «Если ущерб составляет до двух с половиной тысяч рублей, наступает административная ответственность, больше ─ уголовная», ─ рассказывает начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Искитимского межмуниципального отдела Василий Тузиков.

В этом сезоне нарушителей пока не обнаружено, но горячая пора еще впереди ─ чем ближе праздники, тем чаще будут проводиться лесные рейды.

