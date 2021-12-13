В Новосибирской области могут расширить список противоковидных ограничений

Рассказываем, какой сферы они касаются.
Бьюти-индустрия нашего региона может стать следующей сферой, где введут использование QR-кодов. С этим предложением выступил региональный Роспотребнадзор. Как сообщил главный санитарный врач Новосибирской области Александр Щербатов на оперативном совещании в понедельник, 13 декабря, эпидобстановка остается «напряженной и сложной». За последнюю неделю зафиксировано 3778 заражений COVID-19, это всего на 1% меньше, чем неделей ранее.
Ведомство выступило с инициативой продлить режим повышенной готовности, который действует пока до 31 декабря, и ввести новые ограничения. Список заведений с QR-кодами могут расширить. «Мы предлагаем рассмотреть сферу услуг. Такие, как парикмахерские, салоны красоты, косметические, спа-салоны, массажные салоны», — заявил глава управления.
Кроме того, он попросил закрыть детские развлекательные центры, игровые комнаты в предновогодний период и на время зимних каникул. Также власти рассмотрят вопрос об иммунизации работающих людей старше 60 лет по эпидпоказаниям.
Глава региона Андрей Травников уже согласился продлить масочный режим до окончания зимы.
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