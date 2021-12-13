На сколько упали доходы новосибирских рестораторов за последний месяц?

Новосибирские рестораторы оценили финансовую ситуацию спустя месяц после запуска QR-контроля. У некоторых убытки составили порядка 60 %, а другим, напротив, удалось стабилизировать положение.



Напомним, с 12 ноября на территории Новосибирской области расширили действия QR-кодов – они начали действовать для посещения заведений общепита. С первых же дней рестораторы пожаловались на заметные убытки – в первую неделю они составили 75-80 %. Спустя месяц части ресторанов не удалось восстановиться от убытков. Так, основатель ресторана Mishiko и траттории La Trenta Андрей Коротышев рассказал, что сегодня в зависимости от формата заведения падение выручки остается на уровне 40-60 %. По его словам, тяжелее всего с посетителями в будние дни, поэтому некоторым заведениям проще будет не работать в эти дни. К тому же впереди новогодние праздники, однако ситуация вряд ли изменится.



В заведениях «Тесту место» и Poke Top падение держится на уровне 30 %. Однако совладелица ресторанов Яна Фомина считает, что дальнейшее действие QR-кодов для общепита бессмысленно, так как все желающие уже сделали прививку. По ее словам, основную прибыль для заведений сегодня приносят постоянные клиенты.



Рассказывает об убытках и совладелец ресторанов New Mexico Grand Cafe и «Гриль и Бутыль» Даниил Прицкау. Он отмечает, что если хотя бы у одного посетителя нет QR-кода, то уходит вся его компания. Особенно тяжело тем заведениям, куда обычно ходят целыми семьями или коллективами. При таком раскладе выигрывать могут только те места, которые организовали доставку, считает Прицкау.

Для части ресторанов положение дел практически не изменилось. Так, руководитель ресторана и пивоварни «Гуси» Сергей Цуркан отмечает, что для него ситуация улучшилась – люди приспособились, привились, получили QR-коды. За ноябрь падение выручки составило где-то 20 %, однако для этого месяца это характерно, так как многие готовятся к новогодним праздникам.

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Управляющий заведениями Hit&Meat, Bar Brothers и Vorobey Bar Евгения Петрушева также рассказала о снижении посещаемости. Однако она уверена, что причина этому не QR-коды, а общее настроение в обществе из-за пандемии. По мнению Петрушевой, за два года у людей появились и укрепились новые страхи из-за коронавируса.

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Учредитель сети кафе «Коляда» Валентина Тимонова также рассказала НГС, что в ее заведениях привыкли к QR-кодам. Поэтому за прошедший месяц в финансах вновь наблюдается положительная динамика.