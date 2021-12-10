На сколько за год подорожала продуктовая корзина в Новосибирской области?

Продуктовый набор на месяц обойдется среднему жителю Новосибирской области в 5220,54 рублей. Таковы данные за ноябрь 2021 года, сообщает Новосибирскстат.

«В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 27,5%, на долю молочных продуктов приходится 20,3%, плодов и овощей — 17,5%, мяса и мясопродуктов — 17,2%, жиров — 5,4%, рыбы — 4,3%, чая, соли и специй — 3,2%, яиц — 2,4%, сахара и кондитерских изделий — 2,2%», — рассказывают аналитики.

По сравнению с октябрем, стоимость потребительской корзины увеличилась на 2,9%, а с начала года — на 16,2%. Если оценить ситуацию в других регионах СФО, максимально продуктовый набор подорожал в Хакасии ( на 17%). Дешевле всего минимальный перечень необходимых продуктов обойдется жителям Омской области (4556,74 рублей), хотя за год он вырос в цене на 16%. А дороже всего — красноярцам (5882,10 рублей).

По данным Росстата, в период с 30 ноября по 6 декабря в стране выросли цены на пшено (на 1,1%), колбасы вареные, масло сливочное, маргарин, макаронные изделия (на 0,8%), муку пшеничную, вермишель, конфеты шоколадные (на 0,7%). Также ощутимо выросла стоимость молока пастеризованного, сметаны (на 0,6%), творога, ржаного хлеба и риса — на 0,5%.