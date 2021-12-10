В Новосибирской области построили школу за 666 миллионов рублей

Ее планируют открыть осенью следующего года.
В Болотном за счет облбюджета построена школа на 750 мест с техническими мастерскими для мальчиков и мастерскими по обработке тканей и по кулинарии – для девочек.
Школа по ул. Ремесленной в г. Болотное Болотнинского района возведена в рамках утвержденной Правительством региона государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы». Для детей школа откроется с сентября 2022 года.
Стоимость объекта – более 666 миллионов рублей.
На стройплощадке с инспекцией побывал исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. В ходе мероприятия он подчеркнул, что строительство нового образовательного учреждения, рассчитанного на 750 мест, началось в 2020 году. Несмотря на ограничительные меры, связанные с угрозой распространения COVID-19, строительство объекта завершено в срок.
«В новом образовательном учреждении будут созданы все возможности для получения качественного современного образования. Помимо классных помещений в трех блоках школы будут обустроены два больших спортивных зала с раздевалками, комнатой для инструкторов и хранения спортинвентаря, мастерские для занятий технологией, актовый зал на 300 мест», – подчеркнул Алексей Колмаков.
По словам директора МБОУ СОШ № 4 г. Болотное Оксаны Рябцевой, школьные помещения будут использованы на только для организации образовательного процесса, но и для проведения досуговых мероприятий для жителей города.
Фото: архивы пресс-служб
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