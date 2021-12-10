В Новосибирской области построили школу за 666 миллионов рублей

В Болотном за счет облбюджета построена школа на 750 мест с техническими мастерскими для мальчиков и мастерскими по обработке тканей и по кулинарии – для девочек.

Школа по ул. Ремесленной в г. Болотное Болотнинского района возведена в рамках утвержденной Правительством региона государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области на 2015-2025 годы». Для детей школа откроется с сентября 2022 года.



Стоимость объекта – более 666 миллионов рублей.