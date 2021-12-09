В Городской клинической больнице №34 сделают новый лечебный корпус

Кроме того, в ходе рабочего совещания Юрий Петухов обсудил с руководством медучреждения и подрядчиками перспективы проведения капитального ремонта отделений стационара, пищеблока, лечебно-спортивного корпуса, а также приобретение нового оборудования и мебели для нужд больницы, благоустройства прилегающей территории и другие вопросы развития материально-технической базы медицинского учреждения.



«Городская клиническая больница № 34 – крупное лечебное учреждение. Новый лечебно-операционный корпус очень важен для дальнейшего развития больницы. Сегодня мы обозначили, что необходимо сделать для этого. В ближайшее время проведем совещания со всеми службами, чтобы проработать вопросы дополнительного финансирования работ на следующий год. Ставим задачу сдать объект в конце 2022 года или в первой половине 2023 года. Также подробно проанализируем возможность уже в следующем году начать приобретение оборудования для строящегося корпуса, чтобы запустить объект в работу в максимально короткие сроки», – резюмировал Юрий Петухов.

Фото: архивы пресс-служб