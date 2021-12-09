В Городской клинической больнице №34 сделают новый лечебный корпус

В нем разместят реанимационные отделения, шесть операционных, единую диагностическую службу и приемный покой.
Ход строительства нового лечебного корпуса, укрепление материально-технической базы и дальнейшие перспективы развития ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 34» обсудил первый заместитель губернатора Юрий Петухов с руководством медучреждения в ходе рабочей поездки.
Юрий Петухов на месте предметно ознакомился с ходом выполнения работ по реконструкции операционно-реанимационного корпуса ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница № 34» (ГКБ № 34). Министр здравоохранения региона Константин Хальзов, главный врач медучреждения Ярослав Фролов и представители подрядчика доложили первому заместителю губернатора о текущей ситуации на объекте, выполнении ремонтно-строительных работ, их темпах и планах на следующий год. Также речь шла о мерах, которые позволили бы сдать объект раньше намеченного срока.
Как сообщил главный врач медучреждения Ярослав Фролов, работы ведутся хорошими темпами, четко по плану. В новом лечебном корпусе планируется разместить реанимационные отделения на 42 койки, шесть операционных, единую диагностическую службу и единый приемный покой. «Введение нового корпуса позволит разгрузить существующие. Перевести сюда отделение реанимации, все операционные, которые находятся в старых корпусах. Сосредоточить здесь лабораторную и диагностическую базу нашего лечебного учреждения. Первый этаж будет задействован под приемный покой хирургического и терапевтического профиля. Здесь разместится тяжелое оборудование – КТ и МРТ, которое позволит улучшить диагностику», – отметил главврач.
Кроме того, в ходе рабочего совещания Юрий Петухов обсудил с руководством медучреждения и подрядчиками перспективы проведения капитального ремонта отделений стационара, пищеблока, лечебно-спортивного корпуса, а также приобретение нового оборудования и мебели для нужд больницы, благоустройства прилегающей территории и другие вопросы развития материально-технической базы медицинского учреждения.
«Городская клиническая больница № 34 – крупное лечебное учреждение. Новый лечебно-операционный корпус очень важен для дальнейшего развития больницы. Сегодня мы обозначили, что необходимо сделать для этого. В ближайшее время проведем совещания со всеми службами, чтобы проработать вопросы дополнительного финансирования работ на следующий год. Ставим задачу сдать объект в конце 2022 года или в первой половине 2023 года. Также подробно проанализируем возможность уже в следующем году начать приобретение оборудования для строящегося корпуса, чтобы запустить объект в работу в максимально короткие сроки», – резюмировал Юрий Петухов.
Фото: архивы пресс-служб
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.