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Когда новосибирцы смогут нормально ездить по Ипподромской?

Ограничение движения связано со строительством четвертого моста через Обь.

В Новосибирске перенесли дату открытия движения по улице Ипподромская в районе строительства четвертого моста. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии.

«До 25 апреля продлевается срок закрытия проезжей части нечетной стороны улицы Ипподромской, а также сквозного проезда по площади Инженера Будагова, параллельного эстакаде, с улицы Большевистской на Красный проспект», – сообщили в городской администрации.

Также в мэрии добавляют, что продление ограничений связано с работами над мостовым переходом через Обь в створе улицы Ипподромской.

На время ограничений автобусы № 8, 9, 13, 21, 28, 36, 41, 54 и маршрутки № 1, 32 будут курсировать через эстакаду на площади Инженера Будагова.

Троллейбус № 13 будет ездить через Красный проспект, площадь Инженера Будагова, улицу Большевистская, остановку «М. «Речной вокзал»». В обратном направлении: улица Большевистская, Южный спуск Октябрьского моста, улица Восход, улица Кирова, Октябрьская магистраль, Красный проспект.

Аналогично изменится маршрут троллейбуса №36, который будет ходить улице Фрунзе, Красному проспекту, до площади Калинина.

Маршрутка № 11 курсирует по Ипподромской, Кривощековской, через Серебренниковскую, Мостовую, площадь Инженера Будагова, Большевистскую.

Фото: архивы пресс-служб


 

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