Определяют ли ПЦР-тесты новый штамм COVID-19?

Доктор биологических наук, ученый-вирусолог Сергей Нетесов озвучил первичную информацию о новом штамме ковида «омикрон». По словам эксперта, у «омикрона» более 50 новых мутаций, 32 из них находятся в S-белке.

«Некоторые ПЦР-тесты не выявляют омикрон-штамм коронавируса, так как настроены на S-белок вируса. Российские три системы работают по другому принципу, они реагируют на белок полимеразы, поэтому могут распознать омикрон», — объяснил Нетесов на пресс-конференции в ТАСС.

Кроме того, вирусолог отметил, на сегодняшний день данные показывают, что новым вариантом болеют в основном не вакцинированные люди — прививка, по его словам, дает защиту на уровне 70–80%.